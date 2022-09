Europa League – Roma clamorosa debacle: ko 2-1 con il Ludogorets

Inizio da incubo per la Roma in Europa! I giallorossi cadono a sorpresa 2-1 in Bulgaria in casa del Ludogorets Razgrad nella prima giornata C di Europa League. Partita sottotono della squadra di Mourinho che va in svantaggio con Oliveira al 72′ min, pareggia con Shomurodov al 86′ min ma due minuti crolla con la rete di Nonato. Roma ultima nel girone, la sfida con i finlandesi del Helsinki sarà già decisiva per continuare a sperare nella qualificazione