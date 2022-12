Durante: “Simeone? A Napoli è legata la figura di Diego e rappresenta una delle mete principali degli argentini”

Sabatino Durante, agente FIFA, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Factory della Comunicazione

Commento sulla prestazione del Napoli con il Liverpool? “Quando si vince con tanti gol, bisogna dire sempre chapeau. Per vincere comunque è necessario essere equilibrati, il Napoli ha tanta qualità in rosa. Tuttavia, occorre restare con i piedi per terra e saper gestire particolari momenti, soprattutto in piazze delicate come quella azzurra. I partenopei ha offerto un’ottima prestazione, anche se Spalletti ha particolari personalismi, non comprendo alcune sue decisioni. Vedere andar via degli idoli ed ingaggiare degli sconosciuti, è naturale qualche disappunto da parte della tifoseria. Esiste, quindi, questa dinamica, ma è il campo a dare il verdetto finale. Kvara ha doti straordinarie, sfrutta spesso le poche occasioni a disposizione. Anche se gli allenatori odierni sono consuetudinari ed ancorati a nozioni tradizionaliste, forse solo Ancelotti fuoriesce spesso dagli schemi. Sono comunque felice del successo del Napoli con il Liverpool in uno stadio speciale dedicato ad una grande figura calcistica”.

Cosa pensi della storia di Simeone? “Questo ragazzo ha sentito tante storie raccontate dal papà circa Maradona, ieri avrà vissuto emozioni importanti. Inoltre a Napoli è legata la figura di Diego e rappresenta una delle mete principali degli argentini”