de Giovanni: “Al Napoli manca solo una tipo di persona”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Maurizio de Giovanni, scrittore: “A Napoli non abbiamo un derby ed una tifoseria così bollente ed applicata – bellissima e terribile caratteristica – quindi tendiamo a spaccarci nelle polemiche di gruppo. Coloro che sono positivi o negativi nei confronti del Napoli, ma con pregiudizio, non va bene. L’errore è stato giudicare la società senza aspettare la fine: sono immediatamente andati via tutti i calciatori che hanno costruito la storia recente della città. Aurelio ci ha messo molto di suo, la natura della sua comunicazione deriva dal suo carattere e chi lo conosce fuori dal suo lavoro lo sa bene. Il problema di Aurelio è un altro: la mancanza di una figura dirigenziale che faccia da intermediario. Il Napoli non ha un Nedved, Zanetti, Maldini, Marotta, una figura che sia abilitata a parlare con la stampa e con i tifosi. Noi siamo clienti, non il popolino. “