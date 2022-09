CHAMPIONS LEAGUE – Napoli-Liverpool 4-1, i top della squadra azzurra

Il Napoli ritorna, dopo due anni in Champions, avversario il Liverpool di Klopp. Gli azzurri partono alla grande e colgono il palo con Osimhen. Dopo due minuti sblocca il match con Zielinski su calcio di rigore. Gli inglesi sembrano storditi e potrebbero andare ancora sotto, ma Osimhen non segna dal dischetto. La gara è sempre in controllo dei partenopei e Kvaratskelia non riesce a mettere la palla in rete, dove salvano gli ospiti sulla linea. Il 2-0 arriva grazie ad Anguissa su assist di Zielinski. Nel finale di primo tempo arriva il tris del Napoli, magia di Kvaratskelia e Simeone segna a porta vuota. Ad inizio ripresa arriva il poker azzurro con Zielinski. Il Liverpool dopo due minuti accorcia le distanze con Luis Diaz. Meret poi è strepitoso sul colpo di testa dell’ex Porto. Al triplice fischio la festa del “Maradona” per un successo davvero incredibile. Ecco le nostre pagelle.

TOP

Meret 7 – Il portiere azzurro stasera è stato un baluardo. Bene nelle uscite e super su Alexander-Arnold e su Luis Diaz. Sta ritrovando la fiducia

Di Lorenzo 6,5 – Il capitano ha giocato la miglior gara della stagione. Tiene bene in difesa, peccato per la rete non segnata.

Rrahmani 6,5 – Stasera aveva Firmino e poi Darwin Nunez, ma tiene alta la concentrazione. Non sbaglia nulla e ritrova la forma migliore.

Olivera 6,5 – Stasera l’uruguaiano aveva Salah non certo un cliente facile, ma lo annulla alla grande. Sta crescendo nella condizione fisica.

Lobotka 7 – Lo slovacco anche stasera immenso. Non sbaglia mai la scelta è solo nel finale un piccolo calo, ma ci sta.

Anguissa 7,5 – Di che materiale è fatto il camerunense? Davvero eccellente e in più’ segna la prima rete azzurra. Insomma eccezionale.

Zielinski 7,5 – Stasera è la serata del polacco. Sblocca dal dischetto, corre tutta la gara, assist per Anguissa e realizza la doppietta ad inizio ripresa.

Kvaratskelia 7 – Il georgiano anche contro il Liverpool illumina la notte del Maradona. Assist per Simeone. Se questo è il giocatore ci sarà da divertirsi. Peccato solo per il gol sprecato a porta vuota, ma per ieri sera va bene

Simeone 6,5 – Il Cholito entra e segna dove si commuove per l’emozione. Assist per Zielinski. Sfiora la rete nella ripresa. Manca la condizione però si vede che ha il fiuto del gol.

A cura di Alessandro Sacco