Avversario Napoli – Allenamento Spezia, il report. Terapie per Maldini e Verde

Sabato 10 settembre si giocherà Napoli-Spezia, allo stadio Maradona di Fuorigrotta, per la settima di campionato di Serie A. I liguri si preparano al match, queto il report dell’allenamento.

“Seduta pomeridiana per le Aquile di mister Gotti in vista della sfida di sabato al ‘Maradona’ contro il Napoli. Riscaldamento tecnico, esercitazioni tattiche e partitella finale per Gyasi e compagni; terapie per Maldini e Verde, lavoro personalizzato per Ekdal, mentre Amian e Ferrer hanno svolto lavoro personalizzato, svolgendo lavoro tattico con il resto del gruppo. Per domani è in programma una seduta pomeridiana sui terreni di Follo, alla quale seguirà la partenza per Napoli”.