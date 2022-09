Questo georgiano dal nome impronunciabile ma che a Napoli ormai hanno imparato a memoria: Kvaratskhelia, Khvicha Kvaratskhelia. È difficile scovare un esordio in Champions più elettrizzante di quello firmato ieri sera da questo talento assoluto portato a Napoli da Cristiano Giuntoli per dieci milioni di euro. Sembra uno scherzo, una beffa per chi spende cifre assurde per giocatori che poi si rivelano ibridi. Fonte: CdS