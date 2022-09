Youth League – Nonostante la rimonta perde la Juventus, buon pari del Milan

Da ieri non è iniziata la Champions League, ma anche la Youth League, ovvero la manifestazione internazionale che riguarda le compagini Under 19. La Juventus di Paolo Montero, nonostante un tentativo di rimonta viene sconfitta per 5-3 dal Psg. Il Milan invece ottiene un buon punto in Austria contro il Salisburgo. Ecco i tabellini delle due sfide. Oggi sarà la volta del Napoli in casa contro il Liverpool e dell’Inter contro il Bayern Monaco.

———————————————————————————————————————————–

Marcatori: Housni(Psg), Emery(Psg), Mbangula(J), Gharbi(Psg), Lemina(Psg), Hasa(J), Huijsen(J)

Paris Saint Germain: Mouquet, Fernandez, El Hannach, Bitshiabu, Lamy, Zaire Emery, Bagbema(72’Mbappe Lottin), Muntu Wa Mungu,Lemina(55’Tchicamboud), Gharbi(72’Bensoula),Housni A disp.: Laurendon, Zague, Diawara, Mukelenge All.: Zoumana Camara

Juventus:Scaglia,Valdesi(45’Hasa), Nzouango, Huijsen, Rouhi, Mulazzi(85’Dellavalle), Boende(71’Pisapia), Doratiotto,Mbangula(45’Strijdonk),Turco, Yildiz(52’Mancini) A disp.: Daffara, Maressa All.: Paolo Montero

Arbitro: Sven Jablonski (GER)

Marcatori: 10′ (R) Coubis (M), 66′ Konatè (S)

Salisburgo: Krumrey; Gevorgyan (87′ Bijielic), Moswitzer, Molnar, Pejazic; Yeo, Sahin, Hofer (59′ Zeteny); Berki (80′ Trummer), Lechner (59′ Reishl), Konatè. A disp.: Toth, Gertig, Paumgartner. All. Ingolitsch.

Milan: Nava; Bakoune, Coubis, Nsiala, Bertesaghi (61′ Bozzolan); Gala (72′ Longhi), Marshage, Pluvio; Cuenca (62′ Scotti), El Hilali (72′ Zeroli), Chaka Traore. A disp.: Torriani, Foglio, Paloschi. All. Abate.

Ammoniti: El Hilali (M), Coubis (M), Gevorgyan (S)

Espulsi:

Arbitro: Daniel Schlager (GER)

Fonte: mondopromavera.com