YOUTH LEAGUE – Napoli-Liverpool 1-2, gli azzurrini sfiorano l’impresa contro i reds

Esordio in campo internazionale del Napoli Primavera in Youth League, avversario il Liverpool. I “reds” passano in vantaggio con Doak a metà del primo tempo con un ottimo inserimento. Gli azzurrini però lottano ed arrivano al meritato pareggio con Iaccarino su calcio di rigore. Gli ospiti però tornano in vantaggio con Cannonier che realizza da pochi passi. La squadra di Frustalupi però va vicinissimo al pareggio con il colpo di testa di De Pasquale, ottimo intervento del portiere Davies. Una sconfitta, la terza di fila tra campionato e Youth League, ma questa volta i segnali sono più che incoraggianti. Sabato mattina la sfida contro la Roma, mentre martedì prossimo la seconda sfida in campo internazionale contro i Glasgow Rangers.

📌 Napoli-Liverpool 1-2.

Sconfitta di misura per gli azzurrini di mister Frustalupi nel primo match stagionale della @UEFAYouthLeague.#UYL

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/m22hhrfyQf — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 7, 2022

Marcatori: 28′ Doak (L), 58′ rig. Iaccarini (N), 67′ Cannonier (L).

Napoli: Turi; Pontillo, Nosegbe, D’Avino; Di Dona, Iaccarino, Gioielli, Giannini; De Pasquale, Russo; Pesce. A disp.: Boffelli, Barba, Lamine, Gningue, Acampa, Lettera, Spavone, Marranzino. All.: Frustalupi.

Liverpool: Davies; Mabaya, Quansah, Chambers; Doak, Jonas, Corness, McConnell, Kone Doherty; Frauendorf, Cannonier. A disp.: Hewitson, Koumas, Onanuga, Mcloughlin-Miles, Young, Osborne, Pennington. All.: Lewtas.

La Redazione