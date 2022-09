YOUTH LEAGUE – Inter-Bayern Monaco 2-2, pari di rimonta per i nerazzurri

Questo pomeriggio è scesa in campo a Sesto San Giovanni l’Inter, campione d’Italia Primavera, per il suo esordio in Youth League. Avversario dei nerazzurri è il Bayern Monaco. I tedeschi partono subito forte e chiudono il primo tempo con le reti di Ibrahimovic, splendido tiro al volo e poi con Kabadayi che batte Calligaris. L’Inter però entra con un altro piglio nella ripresa e accorcia le distanze con Carboni. Nel finale arriva il 2-2 con Curatolo che sfiora la doppietta, ma il suo tiro è bloccato da Schech. Un punto che fa morale, in vista poi delle prossime sfide contro Barcellona e Plzen.

MARCATORI: 19′ Ibrahimovic (B), 35’ Kabadayi (B), 65′ Carboni (I), 82′ Curatolo (I)

INTER: Calligaris, Zanotti, Stante, Fontanarosa (dal 54′ Stabile), Perin; Martini (dal 70′ Andersen), Stankovic (dal 79′ Kamate), Di Maggio; Carboni, Esposito (dal 70′ Curatolo), Iliev (dal 54′ Owusu). A disp. Botis, Biral (all. Chivu).

BAYERN MONACO: Schenk, Bruckner, Janitzek, Buchmann (dal 60′ Dettoni), Herold; Zvonarek, Pavolivic, Wanner; Kabadayi (dall’88’ Scholze), Copado, Ibrahimovic (dal 69′ Demircan). A disp. Ballis, Perez Vinlof, Becker, Klanac (all. Galm).

ARBITRO: Sig. Luka Bilbija (BIH)

AMMONITI: Fontanarosa (I), Pavolovic (B), Stankovic (I), Zanotti (I), Di Maggio (I), Stabile (I)

Fonte: mondoprimavera.com