QUAL. MONDIALI FEMMINILE – M. Bertolini: “L’Italia è entrata nella storia”

Ieri sera l’Italia ha giocato a Ferrara, presso lo stadio “P. Mazza” la Romania e le azzurre hanno vinto per 2-0. Un gol per tempo, sblocca il match Valentina Giacinti, diagonale che lascia impietrita il portiere ospite. Nela ripresa arriva la prima rete in nazionale di Lisa Boattin, tiro sotto l’incrocio che batte l’estremo difensore rumeno. A fine gara è festa in campo per l’ Italia, secondo mondiale di fila e tra un anno si volerà in Oceania, precisamente Australia-Nuova Zelanda. A fine gara le parole del c.t. Milena Bertolini: “Siamo molto felici, è la prima volta nella nostra storia che ci qualifichiamo a due Mondiali di fila e sappiamo quanto sia importante per il movimento e per questo gruppo di ragazze, per loro partecipare a una competizione simile è fantastico, penso che sia anche una forma di riscatto dopo l’Europeo e le lacrime di molte calciatrici lo testimoniano”.

La Redazione