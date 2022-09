Pacchioni, giorn.: “Fa bene Spalletti a rischiare, sennò si fa la fine della Juventus!”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Pacchioni, giornalista: “Napoli-Liverpool sarà una gara tostissima. Fare risultato contro i Reds resta una sorpresa, ma gli azzurri possono farcela. La vittoria contro l’Olimpico ha rilanciato l’ambiente e il morale. La squadra di Spalletti arriva con la giusta brillantezza e le giuste motivazioni, mentre l’avvio di stagione del Liverpool non è stato glorioso. Klopp sa benissimo di essere la grande favorita di questo girone, che passerà comunque. E quindi potrebbe arrivare al Maradona un po’ scarico di motivazioni. Vincere coi Reds, insomma, non è una missione impossibile. L’assenza di Osimhen? Sarebbe un’assenza pesantissima. Ha fatto davvero uno scatto quest’anno e negli ultimi mesi si è consacrato. Simeone? E’ un giocatore diverso, anche se le sue imprese le ha sempre firmate. Magari può essere il fattore sorpresa che può prendere alla sprovvista il Liverpool. Cambi di formazione rispetto a Lazio-Napoli? Politano mi ha convinto molto all’Olimpico, magari è un dubbio che mi riserverei. Può essere la scelta e il cambio che Spalletti può mettere in campo per domani. Spalletti? E’ tra i più bravi, ma ha un limite: quando va sotto stress, sbanda. Ecco non siamo ancora in quella fase di stagione e Spalletti ed il suo Napoli potranno dare il meglio di sé. Gli azzurri fanno bene ad alzare l’asticella ogni anno, sennò si fa la fine della Juventus. I bianconeri si stanno rimpicciolendo per gioco e ambizioni, come visto a Firenze e in questo avvio di stagione”.