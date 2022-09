Osimhen scalpita: non gioca in Champions dal 2019

Sembra che il destino si accanisca contro Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano è in dubbio per la partita contro il Liverpool a causa di un affaticamento muscolare. Lo staff medico sta facendo di tutto per permettergli di giocare la partita contro i Reds (di fatto è a riposo da 3 giorni) e lo stesso Osimhen non vede l’ora di giocare: aspetta di tornare in Champions League da Lille-Ajax del 27 novembre 2019, segnò anche due gol in quella fase a gironi. L’attaccante vuole esserci e proverà a convincere Spalletti e i medici che quello accusato domenica è solo un fastidio sopportabile e niente più. In ogni caso, l’alternativa è già pronta con Raspadori falso nove, sebbene Simeone sia la scelta più ovvia. Spetterà a Spalletti risolvere gli ultimi dubbi.

Fonte: Il Mattino