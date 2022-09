Napoli/Liverpool, per Insigne la Champions sarà davanti la Tv

Lorenzo Insigne, l’8 agosto 2020, su calcio di rigore, contro il Barcellona al Camp Nou, è stato l’ultimo calciatore del Napoli a segnare in Champions League. Il penultimo è stato Dries Mertens, nella gara di andata. Proprio il belga potrebbe tornare per la prima volta da ex a Fuorigrotta stasera, una suggestione motivata dal fatto che è rientrato in città con sua moglie Kat. Insigne, invece, vivrà a distanza il ritorno degli azzurri nell’Europa che conta.

Da tifoso: «Mi mancate tutti, farò il tifo per voi dalla tv, sono convinto che i miei compagni faranno bella figura». Parole rilasciate ad Amazon Prime a poche ore dalla sfida contro il Liverpool. Nel 2018 fu lui a segnare il gol decisivo al San Paolo: «Ho letto che i biglietti sono andati esauriti in poche ore, è un bene per la squadra, i giocatori saranno carichi e faranno una grande partita».

Fonte: CdS