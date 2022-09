Napoli-Liverpool, non è tempo per il turnover: si cambia contro lo Spezia

Non può permettersi sperimentazioni Spalletti e quindi sarà 4-3-3 con tutti i titolari per cercare di ritrovare solidità difensiva (non sono piaciuti i 2 gol subiti da Lecce e Lazio), contando sulla fisicità a centrocampo di Anguissa, che domina in Italia con incredibile facilità ma che in Europa potrebbe non essere così straripante. Poi, c’è un dubbio sulla fascia destra: le condizioni di Lozano, in teoria, gli permetterebbero di giocare senza problemi, ma, al netto di qualche guaio fisico dell’ultim’ora, Politano sembra favorito sul messicano. Inutile dire che a centrocampo ci sarà Lobotka come faro di riferimento per la manovra. I cambiamenti ci saranno contro lo Spezia.

Fonte: Il Mattino