LIVE DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE – Napoli-Liverpool

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP); Ass1: Pau Cebrián Devís (ESP); Ass2: Guadalupe Porras Ayuso (ESP); IV: Cesar Soto Grado (ESP); VAR: Alejandro Hernández (ESP); AVAR: Xavier Estrada Fernandez (ESP)

Questa sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 21,00, il Napoli affronterà il Liverpool per il debutto in Champions League. In occasione della sfida valevole per il girone A, Spalletti dovrà sciogliere i dubbi Lozano e Osimhen. Per i “reds” invece sicure le assenze di Oxlade-Chamberlain, Keita, Henderson e Fabio Carvalho , ma vorrà confermarsi in campo internazionale. Ilnapolionline.com vi racconterà dal vivo la sfida che si preannuncia davvero spettacolare.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco