Le chiavi della sfida – Mario Rui-Salah: la rapidità del portoghese può sorprendere l’egiziano

Si rinnova il duello di Champions tra Salah e Mario Rui, il quinto incrocio: al terzino portoghese toccherà ancora una volta la marcatura del fuoriclasse egiziano, l’attaccante più pericoloso dei reds. Compito che sarà condiviso con Kim che agirà sul centro-sinistra e agirà in raddoppio su Salah: una delle specialità del numero 11 del Liverpool è proprio quella di spostarsi la palla sul sinistro, suo piede preferito, per convergere e tirare, situazione di gioco che andrà limitata dal sudcoreano in seconda battuta. Mario Rui è molto rapido, un brevilineo, difficile da superare nello scatto sul breve: qualità questa che potrà tornare molto utile proprio nella marcatura di Salah che è abilissimo nello stretto quando punta in dribbling. Il Liverpool spinge molto proprio sulla fascia destra d’attacco affidandosi alla grande qualità dell’egiziano molto difficile da marcare perché ha anche una grande facilità di giocata sul destro quando decide di colpire sull’esterno. Mario Rui oltre all’apporto difensivo per limitare le potenzialità dell’egiziano contribuirà alla costruzione della manovra dal basso per la sua qualità nel palleggio e quando avrà spazio proverà a spingere sulla fascia per costringere Salah ad abbassarsi. Fonte: Il Mattino