Le chiavi della sfida – Kvaratskelia-Arnold: i dribbling di Khvicha esame duro per l’inglese

I dribbling di Kvaratskhelia, una strada per fare breccia nella difesa del Liverpool: il georgiano ha nell’uno contro uno il suo pezzo forte e proverà a sfruttarlo al meglio contro Alexander Arnold, un terzino formidabile nella spinta, in tal senso tra i migliori al mondo, ma che concede qualcosa in fase di copertura. Una delle chiavi principali del match di stasera al Maradona sarà proprio nel duello tra Kvara e Alexander-Arnold nella zona sinistra d’attacco del Napoli, destra in quella difensiva del Liverpool. L’esterno offensivo azzurro ha fatto la differenza contro la Lazio, segnando il gol del 2-1 e creando tante altre difficoltà alla difesa di Sarri. Ora un esame ancora più difficile contro i reds, la squadra di Klopp vice campione d’Europa e contro un avversario come l’inglese Alexander Arnold che è molto bravo a ribaltare l’azione da difensiva a offensiva e quindi Kvara sarà chiamato anche a un lavoro di grande sacrificio sulla fascia, supportato in seconda battuta sia da Zielinski che da Mario Rui. L’esordio in Champions per Kvara contro una delle grandi favorite alla vittoria finale e contro avversari molto esperti: il georgiano ha superato brillantemente l’esame serie A mostrando grande personalità e ora proverà a confermarsi in campo europeo. Fonte: Il Mattino