Le chiavi della sfida – Difesa e corsa del Capitano per frenare il colombiano Diaz

Una dei duelli ravvicinati decisivi sarà quello tra Di Lorenzo e Luis Diaz. La forza fisica del terzino azzurro risulterà fondamentale per tenere a bada il talento colombiano e limitarne la sua grande qualità tecnica. Il capitano del Napoli è difficile da superare nell’uno contro uno per i suoi tempi perfetti d’intervento e per la sua forza fisica che gli consente di reggere nei corpo a corpo e negli impatti spalla contro spalla. E poi Di Lorenzo non solo è affidabilissimo in copertura ma garantisce anche una spinta importante in fase offensiva, in questo senso la catena di destra del Napoli è una delle soluzioni per mettere in mezzo pericolosi cross dal fondo. Sviluppo della manovra a destra che potrà consentire al terzino azzurro di tenere più basso Luiz Diaz che diventa pericolosissimo con la sua qualità tecnica proprio quando può puntare palla al piede verso l’area di rigore avversaria. Di Lorenzo è una garanzia anche per la sua esperienza internazionale per la precedente Champions giocata con il Napoli e per essere stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dell’Italia all’Europeo nel 2021: in partite come queste e contro avversari temibili come Luis Diaz è una carta fondamentale da mettere in campo. Fonte: Il Mattino