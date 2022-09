Le chiavi della sfida – Anguissa/Milner: forza fisica e intensità, i leoni del centrocampo

Anguissa e Milner, forza fisica e intensità, due centrocampisti preziosissimi per il loro grande apporto in termini di dinamismo e grinta. Trasferiscono tanta energia ai compagni quando avanzano in verticale palla al piede, oppure quando riescano a recuperare sugli avversari lanciati verso la propria porta. Il francese del Napoli gioca sul centro destra, Milner ricoprirà invece il ruolo di mezzala sinistra: i due centrocampisti che oltre alla grande quantità nel corso di una partita riescono ad assicurare anche giocate di qualità s’incroceranno durante il match di stasera al Maradona. Il loro duello sarà fondamentale per spostare l’ago della bilancia a centrocampo ad una parte o dall’altra: macinano chilometri, recuperano palloni su palloni e non mollano di un centimetro. Anguissa al secondo anno in maglia azzurra si sta confermando un elemento preziosissimo, Milner è una della bandiere del Liverpool, tra i più esperti della squadra e sempre affidabilissimo quando viene chiamato in causa e in questa fase in cui Klopp è stato costretto a fare i conti con diversi indisponibili a centrocampo lo sta confermando. Un confronto tra due trascinatori, due leader, due elementi chiave. Fonte: Il Mattino