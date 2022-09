Ezequiel Lavezzi, ex calciatore del Napoli, ora commentatore per Amazon Prime, stasera al Maradona per la prima di Champions League del Napoli contro il Liverpool. Gli azzurri hanno stravinto per 4-1, ed il Pocho Lavezzi ha così commentato la vittoria azzurra, parlando di Kvaratskhelia: “Kvaratskhelia ha fatto una grande partita di qualità, ma come tutti gli altri giocatori, senza paura e con tanta personalità. Il ragazzo ha qualità e tecnica”