Jacomuzzi: “Liverpool non al top, il Maradona può spingere il Napoli all’impresa”

A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, presidente AIOC ed ex direttore sportivo di Napoli ed Atalanta, nonché ex osservatore del Chelsea, che ha parlato delle sfide di stasera che attendono i partenopei e l’Inter: “Il Liverpool non è ancora al top, quindi penso che gli azzurri stasera, grazie anche alla spinta del Maradona, possono ottenere un risultato importante. L’Inter, in campionato, ha avuto delle difficoltà, perciò mi aspetto abbiano tanta voglia di pedalare e reagire. Se i nerazzurri metteranno in campo tutta la loro personalità, complice anche la grande rosa a disposizione di Inzaghi, stasera sarà un trionfo per le italiane“.

Fonte: IlSognoNelCuore.com