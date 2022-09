Insigne dal rapporto con i tifosi al nuovo Napoli. Le sue parole ad Amazon Prime

Insigne ha parlato del suo passato e del suo rapporto coi tifosi: «Sono stati undici anni tra alti e bassi, ero napoletano e dovevo dimostrare il triplo. Mi dispiace, ogni tanto, non aver avuto atteggiamenti da professionista, soprattutto per i ragazzini che ci guardano. A volte mi chiudo in me stesso e forse per questo non si è sempre creata grande empatia coi tifosi, ma il saluto finale mi ha fatto capire che qualcosa di buono ho fatto. Mi ha fatto sentire molto orgoglioso».

Sul nuovo Napoli: «Ci sono giovani di talento che hanno bisogno di tempo, spero che la gente gli stia vicino. La squadra è forte e può fare qualcosa di importante. I tifosi sono esigenti ma apprezzano chi si impegna. Spalletti è uno tosto e sa lavorare bene, con lui mi sono trovato benissimo, è un grande».

Fonte: CdS