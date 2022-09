In un Maradona pieno, Di Lorenzo suona la carica: “Saremo undici come loro”

Nella conferenza stampa prepartita ha parlato il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo insieme al tecnico Luciano Spalletti. Prima volta con la fascia al braccio in Champions per il terzino italiano, che mette subito in allerta la squadra: “Scenderemo in campo senza timori e senza essere rinunciatari, perché queste squadre se ne accorgono e ti schiacciano emotivamente“. Non bisogna partire sconfitti: “Saremo undici come loro, abbiamo due gambe e due braccia come loro, poi tutto sta nel confronto in campo. Sono grandi campioni ma con le nostre qualità e il nostro entusiasmo legato anche al fatto che in molti non hanno tanta esperienza, potremo metterli in difficoltà“. Il Maradona, sold-out, è pronto a spingere i propri beniamini verso un’altra impresa: i tifosi hanno ritrovato l’entusiasmo perduto in estate e danno fiducia a un progetto della società ambizioso e rischioso, con giovani talenti affidati a un allenatore esperto e che garantisce un gioco di qualità. Non ci sarà il presidente De Laurentiis, ospite al Festival del Cinema di Venezia.

Fonte: Il Mattino