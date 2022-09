I Reds sono la squadra che Piotr ha sfidato di più in Champions

Importante davvero, la linea a tre del centrocampo del Napoli: un ottimo mix in cui Piotr, magari meno efficace di Frank in fase difensiva nonostante una buona applicazione, resta l’arma offensiva che all’improvviso può spaccare la partita. Il Liverpool lo aveva messo nel mirino nell’estate 2016, proprio quello che poi terminò con la cessione dall’Udinese al Napoli, e da quell’anno sono già quattro gli incroci in Champions. Sì, i Reds sono la squadra che Zielinski ha sfidato più volte nella grande coppa: nelle stagioni 2018-19 e 2019-20. Bilancio: due vittorie in casa, un pareggio e una sconfitta ad Anfield. Senza mai segnare. Il quinto tentativo è servito, dietro l’angolo. Domani. Fonte: CdS