G. Monti (Gazzetta): “Osimhen? Ecco chi potrebbe prendere eventualmente il suo posto”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianluca Monti, giornalista “Osimhen contro il Liverpool? Dipenderà dalle sensazioni del calciatore che è il miglior medico di se stesso perché quando si tratta di un affaticamento, non ci sono complicazioni. Se giocherà o meno, dipenderà solo da Osimhen. Se non dovesse farcela, Raspadori credo possa sostituirlo meglio di Simeone. Raspadori è stato utilizzato di più da Spalletti, Simeone invece paga il poco impiego col Verona, non ha ritmo partita. Raspadori ad oggi, offre maggiori garanzie dal punto di vista delle condizioni generali. Kvaratskhelia ha qualità, ma il suo inserimento immediato non era così scontato. Essere in partita ed essere così determinante sin da subito è stata la grande conquista. Il Napoli femminile quest’anno lotterà per tornare in massima serie: ci sono 16 squadre, tanti club importanti, ma sa perfettamente cosa non deve sbagliare. Ci sono buoni presupposti, ma poi è sempre il calcio a dare il responso”.

La Redazione