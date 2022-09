FOTO – Mertens fa ritorno a Napoli con la sua famiglia. I tifosi lo vorrebbero al Maradona

Dries “Ciro” Mertens, quasi cittadino onorario di Napoli, ora al Galatasaray dopo aver terminato la sua avventura in azzurro, è tornato nella città partenopea, ieri sera, con Kat ed il piccolo Ciro Romeo, come si evince dalla foto pubblicate su Instagram.

Stasera c’è l’esordio del Napoli in Champions League col Liverpool allo stadio Maradona. I tifosi, che ovviamente, hanno saputo del suo arrivo in città, sperano che anche lui, possa ritornate nello stadio di Fuorigrotta, magari per attribuirgli quel saluto che avrebbe meritato, ma che non hanno mai potuto dargli.