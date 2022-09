[Formazioni] – Napoli/Liverpool, Spalletti e il dubbio Osi. Klopp recupera un big a centrocampo

Questa sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 21,00, esordio in Champions League del Napoli contro il Liverpool. Il tutto sarà all’interno della cornice dei 50 mila. Per Spalletti saranno ore importanti per capire se potrà contare su Osimhen dal primo minuto. Pronto uno tra Raspadori o Simeone al posto del nigeriano. Per il resto, la novità è Politano favorito a destra in luogo di Lozano che ha recuperato dopo lo scontro con Marusic. Invece Klopp potrà contare su Thiago Alcantera a centrocampo, al suo fianco pronti Fabinho e Milner. In avanti spazio a Salah, Darwin Nunez e Luis Diaz.

Fonte: Corriere dello Sport