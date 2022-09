[Formazioni] “Il Mattino” mette in campo Napoli e Liverpool

Questa sera Napoli e Liverpool si sfideranno per la prima gara Champions di entrambe le contendenti.

Squadre schierate a specchio.

I terzini che spingono, gli esterni di attacco che convergono e fanno gol, il Liverpool sulle fasce è messo benissimo: Alexander Arnold e Robertson sono i due laterali bassi che diventano vere e proprie ali, Salah sulla destra e Luis Diaz sulla sinistra sono due pericoli costanti per le difesa avversaria. I duelli fondamentali del match al Maradona saranno proprio quelli sulle fasce dove anche il Napoli è messo molto bene: Di Lorenzo che controllerà Luis Diaz è infatti molto temibile anche nella fase di spinta, stesso discorso sull’altro lato per Mario Rui che avrà il compito complicato di marcare Salah e sarà aiutato nei raddoppi da Kim e Zielinski ma nello stesso tempo è molto efficace quando sale palla al piede per costruire la manovra e proporsi per il cross. E il Napoli in attacco sarà molto temibile soprattutto sulla sinistra con Kvaratskhelia che nell’uno contro uno può mettere in difficoltà Alexander Arnold. Duelli chiavi anche a centrocampo perché il palleggio rappresenta uno dei punti di forza sia del Liverpool che del Napoli: decisivo sarà il duello a distanza tra i due playmaker Lobotka e Fabinho e quello sul centro-destra tra Anguissa e Milner. Fonte e grafico Il Mattino