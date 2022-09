Di Fusco: “Meret ha la sua occasione, deve dimostrare di essere cresciuto”

A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, che ha parlato della gestione die portieri da parte degli azzurri: “Non si può arrivare a campionato iniziato senza avere un portiere titolare, nel senso che alla quarta partita ancora si trattava Navas. Il mio pensiero è che a Spalletti non piaccia Meret, nella passata stagione ha chiesto la riconferma di Ospina. La società si è attivata per trovare un nuovo numero uno ma non ci è riuscita. Ovvio che questo non è un aspetto positivo, perché anche se fosse arrivato un fenomeno, non avrebbe avuto subito i meccanismi richiesti dal mister. Si dice che Alex non abbia carattere, ma non è vero: questo ragazzo ha passato un’ estate intera con la valigia in mano, ciononostante è stato perfetto nelle prime quattro giornate. Il Napoli, con la cattiva gestione, ha tolto a Meret gli anni più importanti della propria crescita, l’esatto opposto di ciò che è successo, ad esempio, con Kepa: titolarissimo nei primi anni della sua carriera, poi diventato un secondo. Ora Alex ha la sua occasione e deve dimostrare di essere cresciuto“. Di Fusco spera che il Napoli dica la sua stasera contro il Liverpool: “Spero solo che il Napoli non si snaturi. I ragazzi sono alla ricerca della propria identità, mentre il carattere è già evidente, come dimostrato anche con la Lazio. Il Liverpool è una grande squadra, ma spero che i nostri ragazzi riescano ad esprimere le proprie qualità, solo così possiamo giocarcela. Ricordiamoci che non esistono le squadre imbattibili, dunque dobbiamo crederci. Quando parlo di non snaturarsi, intendo che spero giochiamo a viso aperto, come sempre, con anche le ripartenze letali“. Il ritorno di Mertens ha acceso le speranze dei tifosi di vederlo allo stadio: “Come si fa a non applaudire ed omaggiare Dries Mertens? Qui abbiamo apprezzato la persona, oltre al recordman di goal. Mi auguro che gli venga fatto il giusto saluto, non solo dallo Stadio Maradona ma anche da tutti i tifosi collegati alla tv“.

Fonte: IlSognoNelCuore.com