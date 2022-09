Champions League – Manita Barcellona, Atletico Madrid sul finale, bene Tottenham

Tanti gol nelle partite del mercoledì della prima giornata di Champions League. Da infarto l’Atletico Madrid che batte 2-1 il Porto nel recupero in una partita incadenscente. Spagnoli al comando nel gruppo B con il Bruges, che stende 1-0 il Bayer Leverkusen. Show del Barcellona che annienta 5-1 il Viktoria Plzen con il solito Lewandowski già matatore con una tripletta, e già al comando del gruppo C (Inter) con il Bayern Monaco. Successi agevoli infine per Tottenham (2-0 al Marsiglia) e Sporting Lisbona (3-0 in casa dell’Eintracht Francoforte), entrambe al comando nel gruppo D