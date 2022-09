Ancora un crollo per l’Inter dopo le brutte sconfitte in campionato. I neroazzurri perdono 2-0 in casa contro il Bayern Monaco nella prima giornata del gruppo C di Champions League. Troppa la differenza tra le due squadre con i tedeschi che volano con un gol per tempo di Sane e l’autorete di D’Ambrosio. Inter ultima nel girone a 0 punti con il Viktoria Plzen, scontro con i cechi già decisivo per il proseguo della stagione in Europa