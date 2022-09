Altobelli: “Napoli, rosa di livello nonostante le partenze dei senatori”

A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex calciatore di Inter e Juventus Alessandro Altobelli, che ha parlato del Napoli: “La società sa cosa vuole e lo ottiene sempre. Il mister è bravo, tiene tutti concentrati e sa far giocare bene i suoi. La rosa a disposizione è di primo livello, nonostante siano andati via tutti i senatori. L’esempio lampante è Kvaratskhelia, ha tutto: corsa, forza, tecnica. Contro la Lazio ha tirato una sassata che ha bucato la porta. Poi c’è Osimhen che, oltre ad essere forte, porta tanto entusiasmo. Il nigeriano, con i suoi compagni, mi mettono di buonumore quando li guardo giocare. Sarà una lotta lunga per lo Scudetto, il Napoli lo vedo all’altezza della situazione, ma non è l’unica“.

Fonte: IlSognoNelCuore.com