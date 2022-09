UFFICIALE – Julia Karlernas passa al Como Women

Julia, centrocampista classe 1993, nasce a Torsby, in Svezia. Inizia la sua carriera calcistica nelle giovanili del Västanviks. Nel 2009 si trasferisce al Mallbackens IF, squadra in cui milita per cinque anni, prima di intraprendere un’avventura oltreoceano negli Stati Uniti all’Embry-Riddle Eagles, squadra universitaria con sede in Florida. Dopo un anno, al termine della parentesi americana, Julia torna in patria e si accasa a Stoccolma, nelle file dell’Hammarby. Per Karlernäs ventuno presenze e un solo gol con la maglia della squadra capitolina, che decide di salutare dopo solo un anno facendo ritorno al Mallbackens. Ritorno che non dura molto, visto che nel 2017 accetta l’offerta del Piteå IF, squadra di una piccola città a nord della Svezia. Lì Julia trova continuità, gioca per quattro stagioni e vince il campionato nel 2018, segnando 11 gol e venendo premiata come miglior giocatrice del torneo a fine stagione. A dicembre 2020 si trasferisce in Spagna, al Siviglia, club con il quale colleziona 19 presenze in Primera División. Il contratto con gli andalusi dura fino al 1 luglio 2021, data in cui Karlernäs lascia la Spagna per andare a rafforzare le svedesi del BK Häcken.

Julia ha collezionato diverse presenze internazionali con le selezioni giovanili della Svezia e ha all’attivo 5 presenze con la nazionale maggiore. Il debutto in nazionale A è avvenuto nella partita di qualificazione ai Mondiali contro l’Ucraina il 30 agosto 2018.

“Sono molto entusiasta e felice di trasferirmi al Como Women e di iniziare la nuova stagione – ha dichiarato la svedese – È un ottimo club, con grandi ambizioni e non vedo l’ora di cominciare gli allenamenti con la squadra. Penso di essere una calciatrice che può portare esperienza, mentalità e fisicità per cercare di ottenere la salvezza in Serie A. Il primo anno in una categoria superiore può risultare sicuramente difficile, ma penso che con la giusta attitudine alla vittoria e lo sforzo collettivo si possono raggiungere grandi traguardi. La Serie A è un campionato che è cresciuto molto velocemente negli ultimi anni ed è ora una delle migliori leghe in Europa. Voglio debuttare il prima possibile per confrontarmi con le migliori giocatrici del campionato.”

Il direttore generale Miro Keci ha così commentato li nuovo innesto in rosa: “Julia è un centrocampista di grande fisicità e con molta esperienza. Era ciò che ci mancava per completare la rosa, ora il nostro mercato può considerarsi definitivamente chiuso”.

