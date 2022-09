In vista del match di domani sera contro il Liverpool, esordio in Champions League, sfida valevole per il girone A, Luciano Spalletti è in attesa di conoscere le condizioni di Osimhen. Il nigeriano, dopo aver iniziato con il lavoro personalizzato, sta svolgendo l’allenamento con i compagni di squadra. Nelle prossime ore si capirà se giocherà contro gli inglesi dal primo minuto. Lo riporta il giornalista di Sky Massimo Ugolini.

La Redazione