Ritorna a riassaporare l’erba del Konami, Diego Demme

Passo dopo passo, Diego Demme torna a riassaporare il campo di Castel Volturno. Il centrocampista azzurro si è mostrato ieri ai fan attraverso ai social caricando alcune foto del suo ritorno in campo: non ancora con i compagni, però, l’italo-tedesco si è allenato in solitaria dopo le terapie al piede che si era fratturato proprio in allenamento un mese fa.

Demme è stato escluso dalla Lista A di Champions League da Luciano Spalletti in attesa che possa tornare a disposizione. fonte: mattino.it