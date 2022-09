Repice: “Napoli e Lazio hanno lo stesso problema quando vanno in vantaggio”

SuperNews ha avuto il piacere di intervistare Francesco Repice. Oltre ad analizzare il derby di Milano, lo storico giornalista di Radio Rai e radiocronista di Tutto il Calcio Minuto per Minuto su Radio 1 ha detto la sua anche sulla Juventus e sulle altre protagoniste della Serie A, elogiando il bel gioco espresso da Napoli e Lazio che però, spesso, non è accompagnato dalla capacità da parte dei due club di saper gestire il vantaggio.

Francesco, che ne pensi del Napoli di queste prime giornate di campionato? Sembrava fosse destinato ad una stagione decisamente sottotono dopo l’addio di Mertens, Insigne, Koulibaly e altri giocatori importanti, e invece sta dimostrando di aver trovato una sua dimensione e una sua compattezza…

“Credo che Napoli e Lazio giochino molto bene, ma che abbiano difficoltà a gestire il vantaggio. Le altre squadre invece, come Juventus, Inter, Milan, hanno la capacità di passare in vantaggio e tenere la partita. Cosa che, per esempio, non è successo a Udine alla Roma, che si è fatta prendere dalla foga di riprendere il match perché ha regalato due gol. Così, però, ci si espone a brutte figure. In quei casi bisogna avere la capacità che ha avuto contro la Fiorentina Allegri, che sta subendo secondo critiche “marziane”, di capire che in quel momento bisognava limitare i danni e cercare di portare a casa la pelle. Ed è quello che ha fatto la Juventus. In ogni caso, credo che Milan, Inter, Juventus e Roma riescano a mantenere il vantaggio, mentre Lazio e Napoli no. E questo, a lungo andare, potrebbe essere un problema per il club di Spalletti e per quello di Sarri”.