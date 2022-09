Napoli, la Questura ha messo a punto un piano per la sicurezza dei tifosi dei Reds

Domani sera al Maradona di Fuorigrotta il Napoli debutterà in Champions League contro il Liverpool, ed è già massima allerta per l’arrivo dei tifosi dei Reds, come scrive oggi Il Mattino.

“Nelle ultime ore la Questura ha messo a punto un piano dettagliato per la sicurezza dei supporters dei Reds, prima durante e dopo la partita.