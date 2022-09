Mirabelli: “Kvaratskhelia? A Giuntoli andrebbero fatti i complimenti”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Cosa pensa di Kvaratskhelia? “A Giuntoli andrebbero fatti i complimenti per il suo operato a Napoli nel corso degli ultimi anni. È stato sempre sotto traccia, perché conosce bene il calcio e le nozioni per costruire una squadra di livello”. Favorita per lo scudetto? “Attualmente il Milan è la favorita. Vedo bene l’Inter, anche se è indietro ai rossoneri. Il Napoli può essere la sorpresa, anche se spesso ha perso tanti punti con squadre sulla carta abbordabili”.