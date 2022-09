Marolda: “Il Napoli può essere la grande sorpresa del campionato e della Champions”

Francesco Marolda, giornalista, ha parlato ai microfoni di Un Calcio Alla Radio, sulle frequenze di Radio Napoli Centrale. “Il Napoli può essere la grande sorpresa del campionato e della Champions League, almeno per la prima fase. Se l’allenatore non pensa di fare lo scienziato improvvisamente, può trovare la giusta dimensione. Trovo che sia una buona squadra che viene dall’esperienza dello scorso anno. Coloro che hanno sostituito Insigne e Koulibaly sono quelli che stanno trascinando la squadra: 4 goal per Kvaratskhelia e 2 per Kim, a volte il georgiano si intestardisce sul dribbling, se proprio dobbiamo trovargli un difetto. Sabato contro lo Spezia? Il Napoli in casa con le piccole stenta, bisogna sfare questo tabù. Andiamo verso una formazione base che può essere ritoccata di 2/3 giocatori, ma non di più. Caro Spalletti, auguri per la clavicola, ma evitiamo la rivoluzione”.