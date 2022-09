L’arbitro di Napoli-Liverpool ha un precedente con gli azzurri

Il Napoli domani 7 settembre debutterà in Champions League contro il Liverpool per la prima di Champions League, la gara è stata affidata all’arbitro Carlos del Cerro Grande, che con gli azzurri, come riporta Tuttosport, ha un precedente. “Non c’è ancora il tutto esaurito, ma sono rimasti solo pochi ticket nel lato inferiore di tutti i settori. Stabilito anche l’arbitro del match e sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande che col Napoli ha un precedente positivo: ha già diretto la sfida contro i Reds, sempre in Champions League, ma nella stagione 2019-20, una gara che si concluse 1-1 con gol di Mertens”.