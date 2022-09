Giuntoli: “Meret? Rinnoverà”. Le ultime sui biglietti e l’arbitro sarà iberico

È tornata la fila virtuale, ieri pomeriggio, per pochi minuti, su Ticketone. Sono stati messi a disposizione nuovi biglietti per i settori superiori di curve e distinti. La prevendita per la gara di domani col Liverpool va avanti, si prevede il tutto esaurito, o quasi. Osimhen è in dubbio, lo ha confermato Giuntoli a Kiss Kiss Napoli Tv: «Victor ha un affaticamento all’adduttore che deve gestire, si deciderà poche ore prima se rischiarlo o meno». Il ds del Napoli ha parlato di mercato partendo da Navas: «Il Psg cercava uno come Fabian, abbiamo fatto un accordo di problemi reciproci, quando abbiamo capito c’era un disguido tra loro, siamo stati comunque bravi e fortunati a vendere Fabian. Kvara? Lo seguivamo da tempo, prima costava troppo, la guerra ha fatto abbassare il prezzo. Ronaldo? Non c’è mai stata trattativa. Rinnovo Meret? Aspettiamo il suo agente».

ARBITRI CAMPIONS. La gara del Maradona sarà diretta dallo spagnolo Carlos del Cerro Grande, guardalinee Cebrian Devis e Porras Ayuso, il quarto uomo sarà Soto Grado, al Var Hernandez con Estrada Fernandez. Per l’Inter, che affronterà sempre alle ore 21 il Bayern Monaco, l’arbitro sarà il francese Clément Turpin, assistenti Danos e Gringore, Buquet quarto uomo, al Var Brisard assistito da Delajod.

Fonte: CdS