Euro avversario Napoli – Problemi a centrocampo Per Klopp

Questa sera il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp parlerà in conferenza stampa, assieme ad un tesserato dei reds, a 24 ore dalla sfida contro il Napoli. L’allenatore tedesco avrà le idee più chiare sull’11 da mandare in campo contro gli azzurri. Come riporta il CdS, l’emergenza sarà a centrocampo, dove mancheranno sicuramente Oxlade-Chamberlain e Keità, oltre ad Hendersson, mentre dovrebbe farcela Thiago Alcantera, anche se manca da Agosto in campo. Al momento è l’attacco che sembra far fatica, con Darwin Nunes che manca di continuità e Salah ancora non al top della forma. Per la formazione possibile inserimento di Matip a centrocampo, oppure in alternativa cambio di modulo. Oggi se ne saprà di più.

La Redazione