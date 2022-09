Del Cerro farà poker con gli azzurri, ha già diretto il Napoli contro i Reds

Sarà ancora una volta Carlos Del Cerro Grande l‘arbitro della sfida tra Napoli e Liverpool, esordio stagionale per le due squadre di spalletti e Klopp nella nuova edizione della Champions League. L’arbitro spagnolo di Alcalà De Henares, 46 anni, sarà accompagnato dagli assistenti Cebrian Davis e Ayuso, IV uomo Soto Grado mentre al VAR ci sarà la coppia spagnola Hernandez-Fernandez

Ancora una volta, sì perché Del Cerro Grande ha già diretto un faccia a faccia tra i Reds e gli azzurri in Champions League, ma nella stagione 2019/20: la sfida dei gironi a Anfield si concluse 1-1. Altri due i precedenti con il Napoli per lo spagnolo: 2018/19 si giocò Salisburgo-Napoli (sconfitta per 3-1 per la squadra di Ancelotti), lo scorso anno diresse la sfida vinta 3-0 al Maradona contro il Legia Varsavia. Fointe: Mattino.it