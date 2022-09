Dai dubbi di Osimhen alla certezza per Lozano

La premessa è fondamentale: lui è un leone, un leone vero, e farà di tutto per esserci. Ma la notizia non può che seminare un po’ d’ansia alla vigilia della prima di Champions dopo due anni di assenza: Osimhen è in dubbio per il Liverpool. Ieri Victor non si è allenato insieme con i compagni e anzi si è dedicato a un programma personalizzato: a limitarlo, come da comunicato ufficiale del Napoli, un risentimento accusato nel finale della partita di sabato con la Lazio. Un piccolo risentimento all’adduttore sinistro, per la precisione, che sebbene di per sé non sia eccessivamente preoccupante ha inevitabilmente agitato la preparazione del debutto con i Reds: il tempo a disposizione per smaltirlo è davvero esiguo, questione di ore, ma Osi ha una volontà straordinaria e un carattere indomito e l’idea che farà davvero di tutto per rendersi disponibile non ha bisogno di conferme pratiche. Accadrà, si: Victor ci proverà fino all’ultimo istante utile. Non resta che attendere la seduta di allenamento in programma oggi al centro sportivo di Castel Volturno e poi carpire le sensazioni dello staff medico e tecnico. Pochi dubbi, invece, sulla presenza di Lozano: il trauma cranico rimediato sabato all’Olimpico in uno scontro aereo con Marusic non ha prodotto alcuna conseguenza, il consulto neurologico e gli esami hanno escluso qualsiasi problema e se oggi si allenerà in gruppo sarà convocato.

Fonte: CdS