Champions: Napoli/Liverpool – Per un bel po’ di azzurri è la notte della prima volta

Champions – La prima volta con l’urlo che farà venire i brividi alla schiena: The Champions. È l’esordio in Champions per Kim e Kvara, anche se il coreano una Champions l’ha già giocata, quella asiatica, mentre il georgiano in campo europeo ha giocato solo due gare, lo scorso agosto, quelle del Rubin contro il Rakow nel preliminare di Europa League. Ma è l’esordio assoluto anche per Rrahmani e anche per Anguissa. Solo 45 minuti in campo per Lobotka in Champions, quelli del Camp Nou di agosto 2020. E di Kvara parla il ds Cristiano Giuntoli, a radio Kiss Kiss, ammette: «Ci avevano chiesto tanti soldi, poi per via della guerra che è scoppiata si è aperto un canale meno costoso e così siamo riusciti ad anticipare tutti. I tifosi devono essere orgogliosi di De Laurentiis». fonte: Il Mattino