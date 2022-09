Champions League – Real Madrid partenza a razzo, poker M.City, Chelsea ko

Debutto con certezze e qualche sorpresa nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Parte malissimo il Chelsea di Koulibaly, che cade 1-0 in Croazia con la Dinamo Zagabria al comando solitario nel gruppo E (Milan). Inizia invece alla grande il cammino dei campioni in carica del Real Madrid, che vincono 3-0 in Scozia con il Celtic. Spagnoli al comando del gruppo F con lo Shakthar Donetsk, che dilaga 4-1 a Lipsia. Partenza a razzo anche per Manchester City (4-0 a Siviglia) e Borussia Dortmund (3-0 al Copenhagen) entembe in testa nel gruppo G. Successo infine del Benfica, che batte 2-0 il Maccabi Haifa e vola al primo posto con il PSG nel gruppo H (Juventus)