Champions League – Juventus sconfitta Mbappestiale, pari Milan

Una sconfitta e un pareggio per le italiane nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Pareggio soffertissimo per il Milan, che non va oltre l’1-1 in Austria contro il Red Bull Salisburgo. Austriaci avanti con Okafor, Saelmaekers riacciuffa il pari per la squadra di Pioli, che va a 1 punto con il Salisburgo al secondo posto nel gruppo E. Sconfitta invece per la Juventus, che perde 2-1 in Francia con il Paris Saint Germain con la doppietta di Mbappe, inutile per i bianconeri la rete di McKennie. Juve ultima a 0 punti nel gruppo H