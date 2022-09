Ametrano, ex calc.: “Ndombele è un calciatore di livello, può offrire un apporto notevole al Napoli”

Raffaele Ametrano, ex calciatore, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Cosa ci si può aspettare da Ndombele? “Deve adattarsi alla Serie A, bisogna attendere il suo periodo di rodaggio. Ma Tanguy è un calciatore di livello, può offrire un apporto notevole al Napoli”.

Lo stesso apporto di Anguissa e Lobotka? “Stanno rendendo al massimo, anche perché sono stati aspettati. Ma calciatori come Ndombele non avranno problemi ad ambientarsi, tra un mese sarà sicuramente in condizione”.

Commento sulle dichiarazioni di Giuntoli circa la presidenza del Napoli? “Il calcio procede verso questa direzione. I club devono essere attenti ai bilanci e da questo punto di vista è stato effettuato un ottimo operato al Napoli. Naturalmente c’era scetticismo circa i nuovi acquisti, in seguito agli addii di Mertens, Insigne e Koulibaly. Nessuno si aspettava l’impatto devastante di Kvara, anche Kim sta crescendo, è un ottimo calciatore. Mi auguro che la società possa dare fiducia anche a Meret, perché potrebbe rivelarsi un portiere di livello. Non era facile sostituire i calciatori andati via, complimenti agli azzurri”.

Il club si è rinforzato? “Il Napoli ha perso un’anima nello spogliatoio, ma sono fiducioso nell’operato di Spalletti. Mi auguro che il club disputerà una grande stagione”.