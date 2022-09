TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Contro il Liverpool possibile chance per Raspadori”

Nel corso della trasmissione di Teleclub Italia “All Club Italia News”, condotto da Francesco Molaro, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Contro il Liverpool non penso che mister Spalletti attuerà il turnover, manderà in campo l’undici migliore. Domani si valuteranno le condizioni di Osimhen, oggi fermo per affaticamento muscolare. Contro i reds, se il nigeriano non dovesse recuperare non escludo che possa giocare Raspadori per dare profondità alla manovra. Meret? Penso che giocherà dal primo minuto, anche perchè viene dal rigore parato contro il Lecce e la parata su Felipe Anderson contro la Lazio, perciò mi auguro che possa proseguire nel momento positivo. Sabato all’Olimpico, se si esclude l’inizio gara, il Napoli dal palo di Kvaratskelia ha dato un’impronta diversa alla sfida per gli azzurri. Su Kim penso che giocherà mercoledì sera, per poi riposare contro lo Spezia”.

La Redazione