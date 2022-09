SERIE A – Torino-Lecce: padroni di casa segnano e gestiscono il vantaggio

SERIE A – Torno-Lecce, la partita del monday night, giocata a Torino, allo Stadio Olimpico Grande Torino. Di seguito la cronaca della partita.

PRIMO TEMPO

Al 9′ bel passaggio in area, sulla corsa di Pellegri, che senza pensarci va a lla conclusione. Il pallone viene parato egregiamente da Falcone. Più avanti al 28′ Tuia salta in area per raggiungere un calcio d’angolo e colpisce di testa, ma la palla è centrale ed il portiere mostra i propri riflessi. Al 39′ Radonjic lanciato a rete si libera e conclude, ma senza fortuna con il pallone che esce di poco sopra la traversa. GOOL!!! Al 40′ Vojvoda regala un cioccolatino davanti la porta a Vlasic che ringrazia ed insacca portando in vantaggio i suoi. Dopo 3′ di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi per la fine del primo tempo.

SECONDO TEMPO

Partita che comincia con un gioco spezzettato e soprattutto con alcuni falli e cartellini gialli. Al 65′ alcuni cambi da entrambe le parti per mescolare le carte. Ed al 72′ Gol annullato a Pellegri per fuorigioco. La partita sembra essersi stabilizzata e gli allenatori provano a mescolare ancora una volta le carte con delle sostituzioni. All’83’ Sanabria stacca sul cross all’altezza del dischetto e colpisce di testa ma con poca convinzione; la palla esce larga sulla sinistra. Il pallone esce dal rettangolo di gioco, sarà rimessa dal fondo per Lecce. A 3′ dalla fine Falcone respinge bene il tentativo di Vojvoda dopo un bel passaggio filtrante alle spalle della difesa. Il pallone è diretto all’angolino basso di destra ma l’estremo difensore in tuffo riesce a parare. Senz’altro la parata più bella dell’incontro. Gendrey, al 90′, calcia il pallone in area ma la difesa avversaria riesce ad intercettare il passaggio.

A cura di Antonio Pisciotta